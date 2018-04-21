Медведев назвал смерть Дорошиной большой утратой

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной народной артистки РСФСР Нины Дорошиной. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Ушла из жизни Нина Михайловна Дорошина – одна из самых обаятельных актрис отечественного кинематографа. Яркая звезда легендарного «Современника». Это большая утрата для близких, коллег, российской культуры. Для всех нас», — написал Медведев в телеграмме.

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Он также добавил, что «главное – она умела не просто играть, а жить на сцене, тонко чувствовать роль, наполнять ее особой интонацией».

Ранее советский и российский актер Александр Михайлов выразил соболезнования в связи со смертью Нины Дорошиной.