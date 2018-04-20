Скончался шведский диджей Avicii

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Представитель шведского диджея и продюсера Тима Берглинга, более известного под псевдонимом Avicii (Авичи), заявил о смерти музыканта, передает TMZ.

Диджей скончался 20 апреля в возрасте 28 лет в Маскате, столице Омана. Причина смерти в данный момент неизвестна.

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«С глубокой скорбью мы сообщаем о смерти Тима Берглинга, также известного под псевдонимом Avicii... Семья опустошена [известием] и мы просим всех с уважением отнестись к ним в это трудное время. Никаких дальнейших заявлений не будет», — сообщил представитель музыканта.

По данным журнала Forbes, в 2013 году он входил в десятку самых высокооплачиваемых диджеев мира — его годовой доход составлял около $20 млн. На момент написания новости клип на песню Avicii Wake Me Up на Youtube посмотрели около полутора млрд раз.

Авичи работал в жанрах EDM, прогрессив-хаус и электро-хаус.

За свою музыкальную карьеру музыкант выпустил 4 полноформатных альбома.