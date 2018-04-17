Умер Владимир Тыкке

На 75-м году жизни скончался главный режиссер петербургского театра «Балтийский дом», заслуженный артист России Владимир Тыкке, пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение театра.

Как рассказали в театре, Тыкке умер 16 апреля после тяжелой и продолжительной болезни. Дату прощания и место похорон коллеги режиссера пока не называют.

Владимир Тыкке — советский и российский актер и режиссер. Родился в Ленинграде. Главным режиссером театра «Балтийский дом» работал с 1997 года. Также занимался преподавательской деятельностью: был профессором Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств и заведовал в нем кафедрой режиссуры и мастерства актера.