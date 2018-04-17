Умер Андрей Невраев

На 69-м году жизни скончался известный уральский актер Андрей Невраев, сообщает НСН. Артист умер еще 14 апреля.

Прощание с Невраевым состоялось 17 апреля в Николо-Архангельском крематории в Москве.

Андрей Невраев родился 21 декабря 1949 года в Свердловске. Работал в Свердловском, Омском и Новосибирском ТЮЗах, позже — в Новосибирском областном драматическом театре (сейчас — театр «Старый дом»). После переезда в Москву в 1990 году работал в Московском театре им. М.Н. Ермоловой, театре Армена Джигарханяна, а также принимал участие в различных театральных проектах.

Невраев снимался в российских фильмах и телесериалах: «Бедная Саша», «Простые истины», «Марш Турецкого», «Каменская-3», «Штрафбат», «Закрытая школа» и др.