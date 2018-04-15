«Нелюбовь» Звягинцева получила премию «Восток-Запад. Золотая арка»

Фильм «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева стал лучшим игровым фильмом по версии международной кинопремии «Восток-Запад. Золотая арка», передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу премии.

При этом «Нелюбовь» также получила премью «Золотая арка» за лучшую режиссуру.

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Приз за лучший сценарий поделили две картины — «Аритмия» Бориса Хлебникова и «О теле и душе» Ильдико Иньеди.

Жюри также отметило картины «Ноябрь» Райнера Сарнета, «Поророка» Константина Попеску, «Тесноту» Кантемира Балагова и фильм «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта.

Награду за вклад в кинематограф получил польский режиссер Кшиштоф Занусси. А специальный приз «Звезда Евразии» вручили сербской актрисе Миряне Каранович.

Как отмечается, лучшим актером, по мнению жюри «Золотой арки», стал Богдан Думитраке, исполнивший главную роль в фильме Константина Попеску «Поророка».

Ранее сообщалось, что «Нелюбовь» и «Теснота» стали лидерами по номинациям на премию «Восток-Запад. Золотая арка».