Умер Василий Беда

Член Союза художников России, преподаватель, заслуженный работник культуры Кубани Василий Беда умер в возрасте 61 года, сообщает минкульт Краснодарского края.

«Культура Кубани разделяет с родными и близкими невосполнимую горечь потери талантливого художника и преподавателя, замечательного человека Василия Георгиевича Беды», — говорится в сообщении. В пресс-службе ведомства также отметили особый стиль художника: «В отличие от большинства современных авторов, уходящих от реальности в мир фантазий, Василий Георгиевич Беда работал только с натуры, передавая свое восхищение прелестью видимого глазом мира».

Ранее сообщалось, что скончался художник-кинетист, автор знаменитой «гравицапы» из фильма «Кин-дза-дза» Вячеслав Колейчук.