В Пакистане беременную певицу застрелили за отказ петь стоя и танцевать

В Пакистане беременную 24-летнюю певицу Самину Самун застрелили во время концерта, сообщает The Independent.

Зрители попросили сидящую на стуле певицу встать и потанцевать, но находящаяся на седьмом месяце беременности девушка отказывалась. Тогда рассерженные гости стали забрасывать ее деньгами, и Самине пришлось встать. После этого один из тех, кто активно требовал от певицы встать, застрелил ее.

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Самину Самун доставили в больницу, но спасти не смогли. Теперь задержанного предполагаемого убийцу Самины ее вдовец требует осудить за двойное убийство — девушки и их нерожденного ребенка.

Ранее переживший стрельбу в парижском театре «Батаклан» фронтмен американской рок-группы Eagles of Death Metal Джесси Хьюз извинился за неуважительные слова перед подростками, выжившими в школьной стрельбе в Паркленде.