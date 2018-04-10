Украинским врачам рекомендовали смотреть «Доктора Хауса»

Министерство здравоохранения Украины рекомендовало медикам смотреть сериалы про врачей для повышения уровня владения английским языком.

Сообщение об этом размещено в фейсбуке министерства.

«Большинство медиков скептически воспринимают сериалы и фильмы о врачах. В то же время, просмотр сериалов может быть не просто приятным занятием, но и полезным форматом обучения», — рассказали в минздраве.

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Рекомендация объясняется тем, что герои медицинских сериалов используют не только популярные разговорные фразы, но пользуются и медицинской терминологией, а также ведут диалоги с пациентами.

«Постепенно вы запомните много новых слов и фраз», — говорится в рекомендации.

В список рекомендованных к просмотру сериалов помимо «Доктора Хауса» вошли сериалы «Клиника», «Анатамия Грей», «Скорая помощь», «Части тела» и другие.