Украинским врачам рекомендовали смотреть «Доктора Хауса»

Кадр из сериала «Доктор Хаус» imdb.com

Министерство здравоохранения Украины рекомендовало медикам смотреть сериалы про врачей для повышения уровня владения английским языком.

Сообщение об этом размещено в фейсбуке министерства.

«Большинство медиков скептически воспринимают сериалы и фильмы о врачах. В то же время, просмотр сериалов может быть не просто приятным занятием, но и полезным форматом обучения», — рассказали в минздраве.

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Рекомендация объясняется тем, что герои медицинских сериалов используют не только популярные разговорные фразы, но пользуются и медицинской терминологией, а также ведут диалоги с пациентами.

«Постепенно вы запомните много новых слов и фраз», — говорится в рекомендации.

В список рекомендованных к просмотру сериалов помимо «Доктора Хауса» вошли сериалы «Клиника», «Анатамия Грей», «Скорая помощь», «Части тела» и другие.