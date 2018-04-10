Винзавод подарит Третьяковке десять работ современных художников

Фонд поддержки современного искусства Винзавод передаст в дар Государственной Третьяковской галерее наиболее яркие работы художников-участников юбилейного цикла «Прощание с вечной молодостью», сообщается в пресс-релизе галереи.

Презентация дара в Новой Третьяковке 19 апреля станет первой частью проекта «Новые молодые в Новой Третьяковке. Дар Винзавода», в программу которого также войдут лекции, мастер-классы, мероприятия.

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Отмечается, что в России впервые музей классического искусства принимает в дар настолько значительный корпус работ современных художников от одного из первых в России частных арт-центров.

Событие, как и цикл «Прощание с вечной молодостью», приурочено к десятилетию Винзавода. В 2017 году в рамках цикла персональные выставки провели современные художники Дмитрий Венков, Арсений Жиляев, Ирина Корина, Егор Кошелев, Владимир Логутов, Миша Most; Алексей Булдаков и Анастасия Потемкина (Urban fauna lab); Евгений Гранильщиков, Эльдар Ганеев, Евгений Римкевич, братья Василий и Степан Субботины (Группировка «ЗИП»); Андрей Блохин и Георгий Кузнецов (Recycle Group).

В Новой Третьяковке представлены произведения искусства ХХ века и актуальные течения XXI века. Ранее стало известно, что Третьяковская галерея запускает бесплатные выставки.