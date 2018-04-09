Координаторы «Евровидения-2018» переживают за выступление Юлии Самойловой

Координатор развлекательных программ немецкого телеканала ARD и ответственный за «Евровидение» в Германии Томас Шрайбер в беседе с Deutsche Welle высоко оценил номер участницы от России Юлии Самойловой.

По словам Шрайбера, он надеется, что новое «Евровидение» не вызовет политических дискуссий — в отличие от 2017 года, когда проводивший «Евровидение» Киев запретил на въезд в Украину российской участнице Юлии Самойловой из-за визитов в присоединенный к России Крым. Однако гарантировать этого стопроцентно нельзя.

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«Я надеюсь, что речь будет идти о музыке, об исполнителях, о песнях. Но мы не знаем, что к тому времени может произойти. Россия подготовила очень интересное выступление. И вы знаете, какова сейчас политическая обстановка в мире», — поделился размышлениями Шрайбер. «Для меня такие дискуссии — свидетельство значимости конкурса», — резюмировал он.

Финал международного песенного конкурса «Евровидение» состоится в столице Португалии Лиссабоне 12 мая. От Германии в конкурсе участвует Михаэль Шульте. Россию представит Юлия Самойлова, которая выступит с песней I Won («Я не сломаюсь»).