Умерла Лейла Абашидзе

В палате культуры Грузии сообщили о смерти Народной артистки Чечено-Ингушской АССР и Грузинской ССР, актрисы и режиссера Лейлы Абашидзе, передает РИА «Новости».

«Лейла Абашидзе скончалась в результате тяжелой болезни, она находилась последнее время в больнице», — рассказали в палате.

Абашидзе окончила актерский факультет Тбилисского театрального института в 1951 году, она стала известна благодаря ролям в комедийных и драматических фильмах, в 1980 году она в качестве режиссера сняла фильм «Тифлис-Париж и обратно» по собственному сценарию. В 1964 году она была удостоена звания Народной артистки Чечено-Ингушской АССР, в 1965 году — Грузинской ССР. Она была награждена дипломом кинофестиваля республик Закавказья и Украины за лучшую роль в фильме «Встреча с прошлым» (1967), Орденом Трудового Красного Знамени (1961), званием почетного гражданина Тбилиси (2010), а также является лауреатом Всесоюзного кинофестиваля в номинации «Премии за режиссуру» (1972).