Умерла Анжелика Волчкова

Скончалась ведущая актриса театра «Школа современной пьесы», заслуженная артистка России Анжелика Волчкова. Об этом сообщается на сайте театра.

«В Пасхальную ночь ушла из жизни Анжелика Волчкова – ведущая актриса театра «Школа современной пьесы», заслуженная артистка России. Она была очень молода и очень талантлива. Необыкновенно красива и столь же умна. Она была добра, полна любви и света. Анжелика… Ты носила ангельское имя и была настоящим ангелом», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что прощание с актрисой состоится 10 апреля в театре «Школа современной пьесы» по адресу: Пресненский вал, 27-29 в 15.00. По решению родственников, Волчкова будет похоронена у себя на родине в Пензе.