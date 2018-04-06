Дмитрий Медведев поздравил с 85-летием Станислава Любшина

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с 85-летием народного артиста РСФСР Станислава Любшина.

«Вы как-то сказали, что театр можно сравнить с музыкой. Именно таким стал для вас знаменитый Московский художественный театр имени А.П.Чехова, на сцене которого вы создали целую галерею самых разных характеров. Особый актерский дар, широкий творческий диапазон, беспредельная откровенность и на сцене, и в кадре помогают вам быть органичным и убедительным», — отметил Медведев в поздравительной телеграмме, подчеркнув, что у каждого зрителя есть свой любимый образ Станислава Любшина.

Станислав Любшин сыграл в фильмах «Щит и меч», «Пять вечеров», «Кин-дза-дза!» и многих других. Награжден Орденом Почета, Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Орденом Дружбы.