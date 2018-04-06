Сына Шона Пенна арестовали за хранение наркотиков
Сын Шона Пенна 24-летний Хоппер Пенн был арестован по обвинению в хранении наркотиков в штате Небраска. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
По данным издания, Хоппер Пенн и его подруга были арестованы после того, как полицейских остановил их автомобиль на автомагистрали для проверки документов.
Реклама
Как отмечается, после обыска транспортного средства, сотрудник правоохранительных органов обнаружил в машине 14 граммов марихуаны, четыре таблетки амфетамина и три грамма грибов.
В итоге власти штата предъявили Хопперу Пенну обвинения в хранении наркотиков. При этом хранение амфетамина является уголовным преступлением в США.
Ранее сообщалось, что сын певицы Мадонны Рокко Ричи был арестован полицией за хранение марихуаны.