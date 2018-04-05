Умерла Ирина Токмакова

Детская писательница Ирина Токмакова умерла в Москве на 90-м году жизни. Об этом в фейсбуке сообщила переводчик Ольга Варшавер.

Ирина Токмакова родилась 3 марта 1929 года. В 1953 году окончила филологический факультет МГУ. Известна как детский прозаик и поэт, а также переводчик зарубежных стихов.

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Ее первый сборник стихов «Времена года» вышел в 1962 году. Также она является автором ряда сказок и переводов английских и шведских фольклорных стихов.

Среди произведений писательницы: «Деревья», «Сказка про Сазанчика», «Летний ливень», «Ходит солнышко по кругу», «Аля, Кляксич и буква «А»», «Счастливо, Ивушкин», «И настанет веселое утро», «Чародейка» и другие. Она перевела с английского и шведского такие детские произведения, как «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла, «Винни-Пух и его друзья» Алана Милна, «Питер Пен и Венди» Джеймса Барри (сокращенный пересказ), «Мио, мой Мио» Астрид Линдгрен, и другие.