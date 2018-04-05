Вышел трейлер фильма Терри Гиллиама «Человек, который убил Дон Кихота»

Канал El Proyector MX в Youtube опубликовал трейлер фильма режиссера Терри Гиллиама «Человек, который убил Дон Кихота».

Гиллиам приступил к работе над фильмом в 2000 году, однако съемки несколько раз срывались из-за проблем с финансированием. В основу сюжета легла история о режиссере Тоби Гросини, который снял студенческий фильм о Дон Кихоте и решил вернуться на место съемок спустя годы. Главные роли в фильме сыграли Адам Драйвер, Ольга Куриленко, Стеллан Скарсгард, Джонатан Прайс и Росси ди Пальма.

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Ожидалось, что фильм будет представлен на Каннском фестивале, однако премьеру пришлось отложить из-за конфликта между режиссером и продюсером Паоло Бранко, попросившем авторские права в обмен на финансирование фильма.

Ранее сообщалось, что стал известен фильм открытия Каннского кинофестиваля.