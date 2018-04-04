Первый эпизод нового «Простоквашино» побил рекорд по просмотрам

Первая серия нового мультсериала «Простоквашино» поставила рекорд среди мультфильмов по просмотрам в соцсетях, говорится в пресс-релизе Mail.Ru Group. Всего за сутки новое «Простоквашино» посмотрели более 15 млн раз.

Вчера «Союзмультфильм» выложил премьерную серию перезапуска мультсериала под названием «Возвращение в Простоквашино» в бесплатный доступ в своих официальных группах «ВКонтакте» и на «Одноклассниках», а также на сайте «Кино Mail.Ru». Пока что в «Одноклассниках» у эпизода 6,5 млн просмотров, а «ВКонтакте» — 9,3 млн.

Анимационный сериал по мотивам любимой зрителями серии мультфильмов о приключениях городского мальчика Дяди Федора в деревне получил смешанные отзывы в соцсетях: одни пока не привыкли к новому формату — как, например, озвучивший кота Матроскина Антон Табаков, других веселят бритые виски и подвернутые джинсы Дяди Федора.