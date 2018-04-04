Театр.doc собрал деньги на похороны худрука

Московский Театр.doc закончил сбор средств на похороны художественного руководителя Михаила Угарова на Троекуровском кладбище, сообщается на странице театра в фейсбуке.

«Мы всем миром собрали деньги на то место, которое причитается Михаилу Юрьевичу по праву. Мы собрали их за один день, пока мэрия отказывала, думала, а потом предложила «повторно попросить», — заявили на странице театра.

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В сообщении отмечается, что мэрия Москвы сначала согласилась помочь с похоронами Угарова, но впоследствии не выполнила обещания даже под давлением журналистов. На странице подчеркнули, что люди, в основном, переводили небольшие суммы «100, 200, 300 рублей», однако и этого хватило на «по-настоящему народный памятник Угарову».

Ранее сообщалось, что Театр.doc собирает средства на похороны худрука Угарова.