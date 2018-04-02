Первыми военную драму Константина Хабенского «Собибор» посмотрят поляки

Константин Хабенский готов представить кинозрителю свой режиссерский дебют, военную драму «Собибор», сообщает Минкульт. Картина выйдет в российский прокат 3 мая, а ее мировая премьера состоится 23 апреля в столице Польши Варшаве, на родине разворачивающихся в фильме событий.

Константин Хабенский также исполнил в фильме по сценарию Александра Адабашьяна главную роль, помимо него в «Собиборе» снялись Кристофер Ламберт, Мария Кожевникова, Гела Месхи и др.

В основу сюжета картины «Собибор» легла история восстания узников в одноименном нацистском лагере смерти на юго-востоке Польши. Восстание 1943 года возглавил советский офицер Александр Печерский, и оно стало единственным успешным бунтом в лагере смерти за историю Второй мировой войны.