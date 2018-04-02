Российское кино бьет рекорды домашнего проката

В первом квартале 2018 года доля российского кино составила рекордные 48,9%, сообщает Фонд кино. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года — самого успешного в истории отечественного кинематографа — доля составляла 31,3%, а в 2016-м году равнялась всего 26,1%.

Бокс-офис российских фильмов в первом квартале 2018-го вырос до 7,6 млрд руб. – за весь 2015 год российское кино собрало меньше, также этот объем на 50% выше показателей аналогичного периода 2017-го года.

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Телезрители доказали свою любовь к российскому кино «ногами»: за первый квартал текущего года на фильмы отечественного производства пришел 31 млн человек. В 2017-м эта цифра равнялась 20,2 млн, а в 2016-м российские картины посмотрело всего 14,3 млн зрителей.

Лидером национального проката стала картина «Движение вверх», обеспечившая 18% всех кинотеатральных сборов страны и 37% от сборов российского кино. Вторую строчку занимает также российский фильм «Лёд», на счету которого 9% всего национального бокс-офиса 2018 года и чуть более 19% кассовых сборов российского кино. Эти ленты наряду с фильмами «Три богатыря и принцесса Египта», «Я худею» и «Елки новые» также вошли в топ-10 самых кассовых фильмов первого квартала 2018 года.

Примечательно, что более четверти кассовых сборов российского кино за первые три месяца 2018-го были обеспечены фильмами, снятыми режиссерами-дебютантами. Помимо уже упомянутой картины «Лед», это: «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!», «Скиф», «Чудо-юдо» и другие. В итоге дебютные фильмы за первый квартал текущего года посмотрели в кинотеатрах больше зрителей, чем за весь 2017-й.