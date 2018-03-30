Медведев отметил невероятную способность Анофриева заряжать энергией добра

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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста России Олега Анофриева. Об этом сообщается на официальном сайте правительства страны.

Премьер отметил, что смерть артиста является большой утратой для отечественной культуры.

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«Олег Андреевич обладал редким дарованием и был талантлив в каждом своем проявлении. Он был ярким и обаятельным артистом, замечательным режиссером и сценаристом, автором удивительно красивых песен и романсов», — заявил Медведев.

По его словам, Анофриев создал множество образов в театре и кино и подарил свой неповторимый голос героям мультфильмов.

«Песни о жизни, дружбе, любви и верности в его исполнении всегда звучали искренне и проникновенно. Он обладал невероятной способностью заряжать своей особой энергией добра», — добавил Медведев.

Ранее сообщалось, что советский и российский актер и певец скончался в возрасте 87 лет.