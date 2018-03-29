Мужа Елизаветы II в сериале «Корона» сыграет актер из «Игры престолов»

Актер Тобайас Мензис, известный по «Игре престолов» и «Чужестранке», сыграет принца Филиппа в третьем сезоне сериала «Корона», сообщает Deadline.

Ранее появлялась информация, что роль мужа Елизаветы II предложили Полу Беттани, но в итоге сделку заключили с Мензисом. Он подписал контракт на два сезона. Съемки начнутся этим летом в Великобритании.

Изначально в «Короне» главные роли играли Клэр Фой и Мэтт Смит. Но теперь создатели сериала пригласили в проект более возрастных актеров. Помимо Мензиса, это Оливия Колман.