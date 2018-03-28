Киноакадемия вынесла решение по обвинениям своего президента в домогательствах

Академия кинематографических искусств и наук США вынесла решение по обвинениям своего президента, оператора Джона Бейли в сексуальных домогательствах, сообщает The Hollywood Reporter.

Организация изучила жалобу против руководителя и пришла к выводу, что необходимости в дальнейших мерах нет. Бейли может продолжать работу.

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Академия также отметила, что уважает право на конфиденциальность обеих сторон, поэтому воздержится от обсуждения подробностей дела.

Ранее президент киноакадемии отверг утверждения о том, что когда-либо совершал неуместные действия сексуального характера.