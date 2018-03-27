Минкультуры рекомендовало театрам и музеям отказаться от увеселительных мероприятий

__is_photorep_included11696437: 1

Министерство культуры России направило рекомендации подведомственным учреждениям и министрам культуры регионов в связи с объявлением общенационального траура по жертвам пожара в Кемеровской области, говорится в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru».

Рекомендовано отменить все цирковые мероприятия и воздержаться от проведения увеселительных мероприятий.

Реклама

Это распространяется на подведомственные Минкультуры России, а также региональные и муниципальные учреждения — цирки, театры, филармонии, концертные залы, музеи и другие площадки.

Ранее сообщалось, что российские телеканалы меняют программу в день траура по погибшим при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.