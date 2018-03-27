Умерла Стефан Одран

Стефан Одран в фильме Клода Шаброля «Неверная жена» (1969) United Archives/Global Look Press

Умерла актриса Стефан Одран, сообщает FranceInfo. Ей было 85 лет.

Смерть артистки подтвердил ее сын Том Шаброль.

Одран считается одной из культовых фигур французского кинематографа 1970-х годов.

Она прославилась благодаря фильмам своего бывшего супруга Клода Шаброля. Кроме того, снималась у Луиса Бунюэля.

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Актриса известна по таким лентам, как «Скромное обаяние буржуазии», «Мясник», «Пир Бабетты», «Неверная жена».

Одран — лауреат «Серебряного медведя», премий BAFTA и «Сезар».