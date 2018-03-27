Умерла Стефан Одран
Умерла актриса Стефан Одран, сообщает FranceInfo. Ей было 85 лет.
Смерть артистки подтвердил ее сын Том Шаброль.
Одран считается одной из культовых фигур французского кинематографа 1970-х годов.
Она прославилась благодаря фильмам своего бывшего супруга Клода Шаброля. Кроме того, снималась у Луиса Бунюэля.
Реклама
Актриса известна по таким лентам, как «Скромное обаяние буржуазии», «Мясник», «Пир Бабетты», «Неверная жена».
Одран — лауреат «Серебряного медведя», премий BAFTA и «Сезар».