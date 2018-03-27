В российских регионах отменяют празднование Дня театра из-за пожара в Кемерово

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В российских регионах отменяют празднование Всемирного дня театра, запланированное на 27 марта, из-за пожара в Кемерово, следует из сообщений местных СМИ.

«Новосибирская область скорбит вместе с Кузбассом по погибшим и выражает соболезнования их родным и близким. От имени министерства культуры региона и от себя лично выражаю слова соболезнования и сочувствия родным и близким погибших в результате пожара в торговом центре Кемерово», — сказал врио министра культуры региона Игорь Решетников.

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Торжества в честь Дня театра и все развлекательные мероприятия перенесены на другие даты.

Кроме того, артисты Хакасии перенесли свой праздник. Как заявили в пресс-службе регионального минкультуры, День театра отметят 1 апреля.

Перенесли праздник и в Ярославской области. Директор департамента культуры Марина Васильева призвала отказаться от увеселительных мероприятий.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.