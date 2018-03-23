Первый канал прокомментировал слухи о смене ведущего «Пусть говорят»

Первый канал прокомментировал слухи о смене ведущего программы «Пусть говорят».

Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация, что новым ведущим якобы станет видеоблогер Николай Соболев.

«Несмотря на погоду за окном, такие сообщения подтверждают, что весна все-таки началась», — заявили «Газете.Ru» в пресс-службе Первого канала.

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Там отметили, что на канале очень довольны успехами Дмитрия Борисова и новой команды «Пусть говорят», которые вывели проект в топ-20 программ 2017 года и продолжают работать со впечатляющими результатами.

В феврале сообщалось, что Первый канал прокомментировал реакцию СМИ на слова ведущего Леонида Якубовича о программе «Поле чудес».