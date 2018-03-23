Любовь Успенскую сняли с рейса за дебош на борту самолета

Певицу Любовь Успенскую сняли с рейса Москва–Омск из-за потасовки, которую она устроила в салоне самолета. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

По данным агентства, причиной скандала стал отказ бортпроводницы разрешить Успенской взять в салон свою собаку.

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Как отмечается, во время полета животные должны находиться в переносках. Однако, певица проигнорировала требования экипажа и оттолкнула стюардессу.

В результате инцидента сотрудники правоохранительных органов, вывели Успенскую из самолета.

Ранее сообщалось, что жена футболиста Андрея Аршавина Алиса устроила дебош в самолете.