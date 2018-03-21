В Минкультуры рассказали, почему не вернули картину Брюллова коллекционерам из Германии

В Министерстве культуры России рассказали, почему не вернули картину Карла Брюллова «Христос во гробе» коллекционерам из Германии Александру и Ирине Певзнер, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как рассказали в Минкультуры, с 2003 года полотно находится на хранении в Государственном Русском музее как вещественное доказательство в рамках уголовного дела против Певзнера о контрабанде.

Реклама

Запросов от правоохранительных органов о возврате им вещдока не поступало.

В министерстве также отметили, что в 2016 году картинку включили в состав музейного фонда по инициативе Русского музея на основании определения суда кассационной инстанции Верховного суда.

Но президиум ВС отменил определение о конфискации, на основании чего полотно включили в музейный фонд, однако при этом было возобновлено производство по уголовному делу ввиду новых обстоятельств.

«В связи с этим временно закрыта публикация информации о картине на публичном портале государственного каталога Музейного фонда Российской Федерации. На данный момент основания для исключения картины из состава Музейного фонда отсутствуют», — сообщили в ведомстве.

В 2003 году коллекционер решил привезти полотно в Россию, чтобы продать его Русскому музею.