Китайской киноиндустрией будет управлять Отдел пропаганды
Китайской киноиндустрией станет управлять Отдел пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая, сообщает Deadline.
На прошлой неделе Пекин упразднил Главное государственное управление по делам прессы, печати, радиовещания, кинематографии и телевидения КНР.
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Ключевыми обязанностями Отдела пропаганды в области кино будет управление административными вопросами, регулирование производства, дистрибуции и демонстрации, решение вопросов международного сотрудничества и др.
Ранее сообщалось, что на китайском ТВ запретили рэперов и аморальных артистов.