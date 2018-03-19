Звезда «Тора» и «Нимфоманки» сыграет в сериале «Чернобыль»

Звезда фильмов «Тор» и «Нимфоманка» Стеллан Скарсгард снимется в сериале «Чернобыль», над которым работают каналы HBO и Sky. Об этом сообщает Variety.

Актеру предложили сыграть Бориса Щербину, возглавлявшего правительственную комиссию по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

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В сериал также пригласили актрису Эмили Уотсон на роль советского физика-ядерщика Ульяны Хомюк.

Скарсгард и Уотсон уже работали вместе. Они снимались в ленте «Рассекая волны» (1996).

Что касается нового сериала, то ранее стало известно об участии Джареда Харрисоа, которому предстоит перевоплотиться в советского ученого Валерия Легасова, который участвовал в расследовании аварии.

Съемки начнутся этой весной в Литве.

Ранее сообщалось, что актриса, лауреат премии «Оскар» Натали Портман сыграет в драме «Бледно-голубая точка» про астронавтов.