Сергея Бодрова позвали снять фильм о боевых единоборствах

Режиссер Сергей Бодров может снять фильм «Три меча мастера Чана» о боевых единоборствах, сообщает Deadline.

Это проект азиатского подразделения британской компании Goldfinch.

Действие будет разворачиваться в XVII веке в Китае и Восточной Азии. В картину намерены пригласить актеров из разных стран.

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Бодров — двукратный номинант на премию «Оскар». Известен по фильмам «Кавказский пленник», «Монгол».

Ранее сообщалось, что в России снимут фильм «Девятая», в котором должна сняться актриса Кая Скоделарио из ленты «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки».