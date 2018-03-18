Первый из пострадавших в ДТП участников группы «Пикник» выписан из больницы

Музыкант группы «Пикник» Станислав Шклярский в инстаграме сообщил о возвращении домой после аварии под Владимиром.

«Как говорится, первый пошел. Друзья, я еду домой», — написал он.

Музыкант выразил благодарность подписчикам за помощь и поддержку.

«Надеюсь на понимание и прошу не задавать вопросы про здоровье всех участников, так как даже я не знаю всю информацию, что уж говорить о слухах», — написал Шклярский.

Музыканты рок-группы «Пикник» попали в аварию во Владимирской области, направляясь на концерт в Рязань, 16 марта. В ДТП пострадали семь человек.