Клип Юлии Самойловой для «Евровидения» набрал более миллиона просмотров

Клип Юлии Самойловой для конкурса «Евровидение» набрал более миллиона просмотров на YouTube.

Видео с песней «I Won't Break» было опубликовано на странице Eurovision Song Contest в воскресенье, 11 марта.

Эту композицию Самойлова представит в Лиссабоне.

Певица, которая была вынуждена пропустить конкурс прошлого года в Киеве, выйдет на сцену 10 мая, во втором полуфинале.

Авторами песни стали Леонид Гуткин, Нетта Нимроди и Арье Бурштейн — они же писали прошлогоднюю «Flame Is Burning», с которой Самойлова должна была выступать на «Евровидении-2018». Гуткин также был одним из авторов песен для «Евровидения» для Дины Гариповой и Полины Гагариной.