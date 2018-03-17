Актер из «Манчестера у моря» сыграет Шайю ЛаБафа в фильме Шайи ЛаБафа

Актер Лукас Хеджес, номинированный на премию «Оскар» за роль в фильме «Манчестер у моря», сыграет своего коллегу Шайю ЛаБафа в фильме, одним из сценаристов которого стал Шайя ЛаБаф. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Автобиографическая лента получила название «Honey Boy». Ее снимет Альма Харель.

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ЛаБаф принял участие в работе над сценарием, используя псевдоним Отис Лорт. В картине под вымышленными именами покажут реальных лиц. Это история отношений актера со своим отцом — алкоголиком и нарушителем закона. Именно он дал сыну прозвище Honey Boy.

Ранее сообщалось, что ЛаБаф извинился перед полицией и пообещал излечиться от алкоголизма.