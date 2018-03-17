Новый трейлер «Мстителей» набрал 19,5 млн просмотров за сутки

Новый трейлер фильма «Мстители: Война бесконечности» набрал более 19,5 млн просмотров за сутки. Ролик опубликован на странице Marvel Entertainment на портале YouTube.

Дублированное видео на странице Marvel Россия имеет к настоящему времени почти 2 млн просмотров.

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В американский прокат фильм выйдет 27 апреля, в российский — 3 мая, говорится в сообщении, поступившем в «Газету.Ru».

Режиссеры — Энтони и Джо Руссо. В ленте снимались Роберт Дауни-младший, Крис Эванс, Крис Хемсворт, Скарлетт Йоханссон, Марк Руффало, Энтони Маки, Элизабет Олсен, Бенедикт Камбербэтч, Том Холланд, Чедвик Боузман, Крис Пратт и др.

«Впервые на большом экране встречаются Команда Мстителей, Стражи Галактики, Человек-Паук, Черная Пантера и другие супергерои. Союзникам придется пожертвовать всем в попытке противостоять могущественному Таносу, который готовится нанести сокрушительный удар и положить конец существованию Вселенной», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Marvel перенесла дату выхода новых «Мстителей».

Также сообщалось, что «Черная пантера» вошла в клуб миллиардеров.