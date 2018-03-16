Порошенко обсудил с Жаном Рено украинское кино

Президент Украины Петр Порошенко встретился с французским актером Жаном Рено, который участвует в украино-французском фильме «Последний шаг», передает «112 Украина».

«Очень интересно услышать ваши впечатления от Украины. Это очень важно для нас, поскольку это является символом восстановления украинской киноиндустрии», — сказал Порошенко.

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Порошенко добавил, что рад встрече с актером и видел много фильмов с его участием.

Рено в свою очередь заявил, что был поражен красотой природы в стране.

«Я впервые работаю с украинской командой. Очень важно иметь способность рассказывать истории страны», — сказал он.

В 2016 году Петр Порошенко подписал закон о запрете показа фильмов, созданных в России после 1 января 2014 года.