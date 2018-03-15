В Москве началась церемония прощания с Олегом Табаковым

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В 9 утра началось прощание с народным артистом СССР Олегом Табаковым, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Церемония проходит в Московском художественном театре имени Чехова. Люди начали приносить цветы к зданию театра в Камергерском переулке задолго до официального начала прощания. Вход в здание огорожен железными заграждениями, пройти можно через рамки. На Тверской улице — машины полиции.

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Отмечается, что гражданская панихида начнется в 12.00, а похороны Табакова пройдут в 16.00 на Новодевичьем кладбище.

Ранее сообщалось, что Табакова похоронят на Центральной аллее Новодевичьего кладбища.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию церемонии прощания.