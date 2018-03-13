Вышел тизер второй части «Фантастических тварей»

Вышел первый тизер-трейлер фильма «Фантастические твари: преступления Грин-де-Вальда». Роль главного злодея в ленте сыграет американский актер Джонни Депп.

Картина повествует о событиях, происходивших в волшебном мире в начале XX века, задолго до приключений, главным героем которых стал Гарри Поттер.

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Роль директора школы чародейства и волшебства «Хогвартс» Альбуса Дамблдора досталась британцу Джуду Лоу. Премьера фильма состоится в ноябре 2018 года.

Ранее актер Дэниел Рэдклифф впервые прокомментировал скандальное участие своего коллеги Джонни Деппа в поттериане.