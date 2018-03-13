Стали известны новые подробности о состоянии Гаркалина
Стали известны новые подробности о состоянии народного артиста России Валерия Гаркалина, сообщает РИА «Новости».
«Состояние пациента оценивается как средней тяжести», — заявили в НИИ имени Склифосовского во вторник, 13 марта.
Там добавили, что Гаркалин по-прежнему находится в отделении острых эндотоксикозов.
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6 марта врачи привели новые данные о состоянии артиста.
Актер сыграл более сотни ролей в театре и кино. Широкую известность он получил в 1995 году, снявшись в комедии Владимира Меньшова «Ширли-Мырли».