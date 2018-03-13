Российская журналистка рассказала о домогательствах со стороны Говорухина

Российская журналистка Дарья Комарова рассказала о домогательствах со стороны режиссера Станислава Говорухина в 2012 году во время его визита в Чебоксары. Об этом она написала в фейсбуке.

«Говорухин в процессе интервью позволил себе предложить мне провести с ним ночь за возможность в последующем сняться в его кинопроекте, просил снять колготки и ходить подле него. Я ответила, что мне его кинопроекты не интересны, как и его предложения. После чего Говорухин посмел пойти на шантаж и заявил, что никакого интервью мне давать не будет», — рассказала Комарова.

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По ее словам, интервью удалось записать, после того как она пригрозила Говорухину скандалом.

«Чтобы меня задобрить Говорухин написал мне свой телефон, просил мне к нему обязательно позвонить и никому не рассказывать о его непристойных предложениях», — добавила Комарова.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал обвинения в сексуальных домогательствах со стороны журналисток.