Глава самарского минкультуры отреагировал на скандал с Ефремовым

Врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов назвал «выходку» актера Михаила Ефремова в ходе выступления в самарском театре «безобразной». Об этом он написал в фейсбуке.

«Выходку Ефремова считаю безобразной. Надеюсь, что руководство «Современника» найдет способ извиниться перед самарской публикой», — написал Филиппов.

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Он также отметил, что спектакль был коммерческим, и к его организации минкультуры области отношения не имел.

Ранее сообщалось, что Ефремов сорвал спектакль «Не становись чужим» Самарского театра оперы и балета.

Зрители пожаловались, что артист в нетрезвом состоянии вышел на сцену с 30-минутным опозданием, в ходе постановки говорил тихо и путал текст, после чего нецензурно обругал аудиторию.