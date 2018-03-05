«Форма воды» получила «Оскар» за лучший фильм
«Оскар» в номинации «Лучший фильм» получила картина «Форма воды».
За главную награду также боролись такие ленты, как «Зови меня своим именем», «Темные времена», «Дюнкерк», «Прочь», «Леди Берд», «Призрачная нить», «Секретное досье» и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».
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90-я церемония награждения лауреатов премии Американской киноакадемии «Оскар» проходит в театре «Долби» в Лос-Анджелесе.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии.