Болдуин заявил о намерении пародировать Трампа до импичмента президента

Американский актер Алек Болдуин в твиттере ответил на критику американского президента Дональда Трампа, который сравнил его появления на экране с агонией.

«Хоть это и может быть агонией, но я хотел бы остаться для слушаний по импичменту и речи об отставке, а затем прощального полета на вертолете в Мар-а-Лаго (курорт Трампа во Флориде — Газета.Ru), это то хорошее, чего мы все ждем», — написал Болдуин.

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В одном из следующих постов актер также обратился к американскому президенту с просьбой прекратить звонки Меланьи Трамп насчет билетов на шоу Saturday Night Live.

Ранее Трамп призвал вернуть в Saturday Night Live актера Даррелла Хаммонда, который «смешнее» и «гораздо талантливее».