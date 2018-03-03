Звягинцев получил французский «Оскар» за «Нелюбовь»

Картина российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» удостоена национальной французской кинопремии «Сезар» как лучший зарубежный фильм. Об этом сообщает Le Figaro.

Отмечается, что режиссер не присутствовал на награждении, так как уже уехал в Лос-Анджелес, чтобы принять участие в церемонии «Оскар».

Ранее сообщалось, что соперниками российской картины в категории «Лучший иностранный фильм» также стали «Квадрат», «Дюнкерк», «Ла-Ла Ленд», «Свадьба», «Королевский обмен» и «Случай в отеле «Нил Хилтон».