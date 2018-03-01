Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо впервые сыграют вместе в новом фильме Тарантино

Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо сыграют главные роли в новой картине Квентина Тарантино. Об этом сообщает Variety со ссылкой на Sony Pictures.

Лента получила название «Однажды в Голливуде». Действие фильма будет происходить в 1969 году, а сюжет будет строиться вокруг секты серийного убийцы Чарльза Мэнсона и убийства Шэрон Тейт, супруги режиссера Романа Полански.

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ДиКаприо сыграет бывшего актера телесериала Рика Далтона, а Питт — его каскадера Клиффа Бута. Оба героя не могут найти себе места и не узнают Голливуд. По сюжету, соседкой Далтона окажется Тейт.

Тарантино признался, что писал сценарий нового фильма пять лет.

«Я безумно рад рассказать эту историю о Лос-Анджелесе и о Голливуде, который больше не существует. И я не могу быть более счастлив от того, что ДиКаприо и Питт стали частью команды и сыграют Рика и Клиффа», — заявил режиссер.

Фильм выйдет на экраны 9 августа 2019 года — ровно 50 лет спустя со дня убийства Шэрон Тейт членами секты Мэнсона.

В январе в СМИ появились слухи о том, что ДиКаприо сыграет безработного актера в новом фильме Тарантино.