Названа причина смерти звезды Болливуда — актрисы Шридеви, сообщает India Today.

Артистка скончалась 24 февраля в возрасте 54 лет. Она находилась в Дубае, куда приехала на свадьбу племянника.

По данным, указанным в свидетельстве о смерти, Шридеви умерла в результате несчастного случая — она утонула.

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Некоторые СМИ уточняют, что у актрисы якобы остановилось сердце, после чего она упала в ванную. Также утверждается, что в крови Шридеви обнаружены следы алкоголя.

Ранее сообщалось, что после новостей о смерти Шридеви у ее дома собрались толпы поклонников.