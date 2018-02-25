Познер рассказал об уходе с прямого эфира «Аль-Джазиры»

Телеведущий Владимир Познер рассказал о причинах, из-за которых он покинул прямой эфир телеканала «Аль-Джазира», написал журналист на сайте Познер Online.

«Примерно два месяца тому назад в очередной раз со мной связался один из продюсеров канала и сообщил, что хотят посвятить одну программу целиком России, чтобы дать возможность зрителям «лучше понять» то, что происходит в этой стране», — написал Познер.

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По слова журналиста, после того, как он согласился на участие, последовали различные организационные трудности. В частности, Познер счел, что отмена участия Нины Хрущевой (профессор, внучка бывшего руководителя СССР Никиты Хрущева — «Газета.Ru») помешает добиться конструктивного диалога во время передачи.

«С самой первой минуты программы я понял, что «вляпался»: ведущий тут же напомнил зрителям о том, что в России скоро выборы, в которых принимает участие «кагэбэшник» Путин, то есть тон был задан сразу же... Кара-Мурза (Владимир Кара-Мурза, российский журналист, теле- и радиоведущий, диктор — «Газета.Ru») выступил с довольно длинным монологом, смысл которого заключался в призыве к Западу не признавать предстоящих выборов легитимными, не поздравлять Путина с победой. Тут-то я и сказал, что мне совершенно не интересно принимать участие в этом разговоре», — отметил Познер.

Ранее Газета.Ru подробно рассказывала о причинах и обстоятельствах поступка Познера.