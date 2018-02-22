Режиссер Джей Джей Абрамс рассказал, когда начнутся съемки девятого эпизода «Звездных войн», сообщает JustJared.

«У нас есть сценарий, что весьма много для меня значит», — заявил Абрамс в программе Стивена Кольбера.

По словам постановщика, старт съемок намечен на конец июля 2018 года.

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В финальную часть новой трилогии вернутся все ее основные звезды, в том числе Дэйзи Ридли, Джон Бойега, Оскар Айзек и Адам Драйвер.

Ранее сообщалось, что режиссера «Железного человека» Джона Фавро, который также известен как актер, позвали в фильм «Хан Соло: Звездные войны. Истории».