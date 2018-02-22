Джей Джей Абрамс рассказал, когда начнутся съемки девятого эпизода «Звездных войн»
Режиссер Джей Джей Абрамс рассказал, когда начнутся съемки девятого эпизода «Звездных войн», сообщает JustJared.
«У нас есть сценарий, что весьма много для меня значит», — заявил Абрамс в программе Стивена Кольбера.
По словам постановщика, старт съемок намечен на конец июля 2018 года.
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В финальную часть новой трилогии вернутся все ее основные звезды, в том числе Дэйзи Ридли, Джон Бойега, Оскар Айзек и Адам Драйвер.
Ранее сообщалось, что режиссера «Железного человека» Джона Фавро, который также известен как актер, позвали в фильм «Хан Соло: Звездные войны. Истории».