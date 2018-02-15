СМИ: умер Александр Шаталов

В Москве на 61-м году жизни умер телеведущий, литератор, издатель, критик Александр Шаталов, сообщает «Пятый канал».

«Он 1957 года рождения, мог бы еще и пожить. Александр Николаевич Шаталов летит сейчас в миры иные. Не хочу перечислять те ужасные болезни, которые его свалили. Их было две», — заявил в соцсетях писатель Эдуард Лимонов.

Реклама

Шаталов — основатель издательства «Глагол», в котором впервые на русском языке вышли романы Уильяма Берроуза, Эдварда Форстера, Чарльза Буковски.

Кроме того, он вел книжные обзоры на телевидении, в том числе на каналах «Культура», НТВ и «Домашний».